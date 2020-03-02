Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Санкт-Петербург – Череповец». В качестве системы передачи информации применено решение на основе технологии спектрального уплотнения каналов (DWDM, до 40 оптических каналов со скоростью 100 Гбит/с каждый). Проект позволил обеспечить высокоскоростными цифровыми каналами энергообъекты Ленинградской и Вологодской областей, повысить уровень их наблюдаемости и управляемости, а также организовать магистральные связи между центрами управления Северо-Запада и Центра.

Ранее на Северо-Западе был завершен аналогичный проект на линии 750 кВ «Белозерская – Ленинградская» общей протяженностью 478 км. Оба проекта реализованы с применением оборудование российского производства. По итогам 2019 года общая протяженность ВОЛС в зоне ответственности филиала компании – МЭС Северо-Запада достигла 12,2 тыс. км.

Россети ФСК ЕЭС активно развивает собственную сеть цифровой связи, построенную в основном с использованием размещенных на воздушных линиях электропередачи ВОЛС. В настоящее время цифровой связью охвачено более 86% объектов Единой национальной электрической сети. К 2025 году планируется увеличить данный показатель до 100%.

Развитие систем связи и внедрение современных телекоммуникационных технологий позволяет компании повысить эффективность передачи технологической и корпоративной информации, включая обеспечение возможности успешного внедрения решений «цифровой подстанции» и телеуправления.