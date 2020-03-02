"Россети Тюмень": бесхозяйных энергообъектов быть не должно

Компания «Россети Тюмень» ведет постоянную работу по консолидации бесхозяйных энергообъектов, расположенных в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Решение о приеме на баланс изношенных распределительных сетей, не имеющих владельца, было обозначено руководством ПАО «Россети» в стратегических документах энергетического холдинга. Это позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей на тех территориях, где годами никто не занимался ремонтом сетевой инфраструктуры.

Специалисты «Россети Тюмень» совместно с представителями органов местного самоуправления на постоянной основе проводят мониторинг бесхозяйных электросетевых объектов. В ходе этой работы выявлено более 70 объектов, оказано содействие муниципальным образованиям в их постановке на баланс. Далее компанией проводится комплекс мероприятий по обслуживанию энергообъектов. В настоящее время в Тюменской области более 25 таких объектов уже обслуживаются «Россети Тюмень».

Стоит отметить, что аналогичная работа ведется повсеместно в зоне ответственности ГК «Россети». Буквально на днях генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в рамках визита в Тверскую область обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий компании.