75 совещании Ассоциации Электрокабель 75 совещании Ассоциации Электрокабель

На прошлой неделе генеральный директор медиахолдинга "РусКабель" Александр Гусев выступил на 75 совещании Ассоциации "Электрокабель" в Аджмане (ОАЭ), представив доклад на тему интеллектуальной собственности.

Как отметил специалист, проблема фальсификата в кабельном бизнесе касается не только самой продукции, но и интеллектуальных прав. Незаконное использование недобросовестными организациями наименований и товарных знаков других компаний наносит последним огромный репутационный и экономический ущерб. Надо отметить, что данная тема поднимается в кабельном секторе впервые.

Александр Гусев показал в презентации примеры нескольких интернет-сайтов, владельцы которых используют наименования известных брендов для продажи продукции других марок. Привлекая посетителей знакомыми названиями компаний, недобросовестные организации продают продукцию конкурентов или вовсе контрафакт. Незаконному использованию товарного знака подверглись такие компании как «Подольсккабель», «Энергокабель», «Камкабель», «Москабель» и другие. Как отметил эксперт, на сегодняшний день интернет насчитывает «сотни, а то и тысячи» сайтов, реализующих кабель без ведома правообладателя.

«Имя ― этот тот ресурс, который вы нарабатываете в течение всего цикла жизни вашего предприятия. Благодаря имени вы можете продавать дороже», ― говорит эксперт. Кража этого ресурса ведет за собой множественные потери: доверие покупателей, репутация, деньги. Гусев призвал руководителей компаний обращаться в ФАС или в суд при выявлении нарушений, связанных с использованием наименований и товарных знаков бренда, и требовать компенсацию: на сегодняшний день, согласно статье № 1484 Гражданского кодекса РФ, можно отсудить до 5 000 000 рублей за каждый факт нарушения.

Компании, вступившие в Ассоциацию "Электрокабель" могут подписать декларацию на право защиты своей интеллектуальной собственности членами АЭК. Рабочая группа АЭК, которую возглавит Гусев, будет следить за нарушителями и способствовать устранению незаконных упоминаний названий марок и брендов, а при рецидивных случаях ― инициировать делопроизводство по факту нарушения с последующим освещением в СМИ. По мнению Александра Гусева, такая деятельность АЭК не только защитит прибыль и репутацию конкретных компаний, но и поможет эффективнее бороться с фальсификатом на российском кабельном рынке в целом.

«Уважайте себя и зарабатывайте на своем имени, а не порождайте прослойку паразитических компаний, бесплатно использующих вашу репутацию», ― подытожил докладчик.

Напомним, что в сентябре 2019 года медиахолдинг "РусКабель" стал членом Ассоциации "Электрокабель". Благодаря этому сотрудничеству главное независимое СМИ кабельной промышленности получило возможность более глубоко понимать процессы кабельного рынка и вносить свои предложения в развитие отрасли.