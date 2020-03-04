Открытая студия RusCable Review
4 марта 2020, 10:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обновляют распределительные сети на территории поселка Юг. На линии электропередачи 0,4 кВ энергетикам предстоит установить 34 новых опоры, смонтировать почти 4 километра провода и 132 изолятора. Также будет проведена замена более 40 вводов в дома. Всего на реализацию указанных мероприятий будет направлено почти 900 тысяч рублей.
Мероприятия по обновлению ЛЭП позволят повысить надежность электроснабжения жилого сектора, объектов бытового и социального назначения поселка.
Отметим, что поселок Юг, в котором проживает почти 2,5 тысяч жителей, является территорией активного развития индивидуального жилищного строительства. Это обусловлено выгодным географическим положением и высокой транспортной доступностью поселка – он расположен в 30 километрах от краевой столицы в непосредственной близости от железнодорожной станции.
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