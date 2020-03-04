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Модернизация

Энергетики "Россети Урал" обновляют сети, обеспечивающие электроснабжение перспективного населенного пункта в Пермском районе

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обновляют распределительные сети на территории поселка Юг. На линии электропередачи 0,4 кВ энергетикам предстоит установить 34 новых опоры, смонтировать почти 4 километра провода и 132 изолятора. Также будет проведена замена более 40 вводов в дома. Всего на реализацию указанных мероприятий будет направлено почти 900 тысяч рублей.

Мероприятия по обновлению ЛЭП позволят повысить надежность электроснабжения жилого сектора, объектов бытового и социального назначения поселка.

Отметим, что поселок Юг, в котором проживает почти 2,5 тысяч жителей, является территорией активного развития индивидуального жилищного строительства. Это обусловлено выгодным географическим положением и высокой транспортной доступностью поселка – он расположен в 30 километрах от краевой столицы в непосредственной близости от железнодорожной станции. 

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Компания: Россети Урал

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