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Модернизация

Повышена надежность работы ключевого центра питания Волжска в Республике Марий Эл

Повышена надежность работы ключевого центра питания Волжска в Республике Марий Эл

4 марта 2020, 09:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по замене высоковольтных вводов на выключателях и трансформаторном оборудовании подстанции 220 кВ «Волжская» в Республике Марий Эл. В результате ввода в эксплуатацию нового оборудования повышена надежность электроснабжения потребителей Волжска, а также Маркинского и Звенигорского районов с населением более 100 тыс. человек.   

Высоковольтные вводы являются частью основного оборудования подстанций: автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и выключателей. Взамен маслонаполненных вводов на подстанции установили 15 современных аналогов с твердой изоляцией. Новые вводы более долговечны, надежны и удобны в эксплуатации. Кроме того, они более практичны в обслуживании.

Также в 2019 году на подстанции проведены работы по ремонту выключателей 110 кВ, установлены высокочастотные заградители 110 кВ, выполнена замена 42 опорно-стержневых изоляторов на шинных опорах 110 кВ.

Мощность подстанции 220 кВ «Волжская» составляет 250 МВА. Объект обеспечивает электроснабжение завода «Волжскпроммаш», выпускающего холодильное и вентиляционное оборудование. От подстанции отходят восемь линий электропередачи 110 кВ и две линии 220 кВ, по которым осуществляются перетоки электроэнергии между энергосистемами Республики Марий Эл и Чувашии.

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