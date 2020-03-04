Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения на параллельную работу с ЕЭС России газотурбинной электростанции (ГТЭС) Тямкинская, ГТЭС Тегусская и газопоршневой электростанции (ГПЭС) Усть-Тегусского месторождения в Тобольском энергорайоне энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Включение на параллельную работу с Единой энергосистемой России электростанций ГТЭС Тямкинская (24 МВт), ГТЭС Тегусская (80,3 МВт), ГПЭС Усть-Тегусского месторождения (15 МВт) выполняется в рамках последних этапов проекта технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств ООО «РН-Уватнефтегаз» (дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть») с совокупной величиной потребления 240 МВт. Ранее в рамках проекта были построены и введены в работу объекты сетевой инфраструктуры: три подстанции 220 кВ и пять линий электропередачи 220 кВ.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу электростанций ООО «РН-Уватнефтегаз» специалисты ОДУ Урала и Тюменского РДУ приняли участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, согласовании технических условий на технологическое присоединение энергообъектов к электрическим сетям и проверке их выполнения, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в Тюменское РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», ведет разведку и разработку группы месторождений, расположенных на территории Уватского района Тюменской области, а также Омской области и ХМАО-Югры. Строительство объектов энергетики является одним из ключевых этапов программы по развитию Уватского проекта.