Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила первый этап модернизации открытого распределительного устройства подстанции 220 кВ «Вега». Обновлены две линейные ячейки энергообъекта с внедрением современного коммутационного оборудования российского производства. До конца 2020 года будет проведена модернизация еще двух линейных ячеек. Общая стоимость работ составляет 176 млн рублей. В результате будет повышена надежность выдачи мощности Угличской и Рыбинской ГЭС, а также энергоснабжения западной части Ярославской области.

Работы по модернизации подстанции 220 кВ «Вега» начались в 2019 году. На сегодняшний день установлены два элегазовых выключателя 220 кВ, семь разъединителей, шесть фаз трансформаторов тока, три фазы трансформаторов напряжения, семь комплектов устройств релейной защиты и автоматики. Новое оборудование обладает высокими показателями эксплуатационной надежности и управляется в автоматическом режиме.

В рамках заключительного этапа проекта будет выполнен аналогичный объем работ на второй части открытого распределительного устройства 220 кВ подстанции. Модернизация проводится в условиях действующего энергообъекта без снижения надежности электроснабжения потребителей.

Мощность подстанции 220 кВ «Вега» составляет 126 МВА. Энергообъект является основным питающим центром Угличского района Ярославской области.