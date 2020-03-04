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Надежно, безопасно, доступно: главный инженер "Россетей" Андрей Майоров обозначил тюменским энергетикам приоритеты деятельности в 2020 году

Надежно, безопасно, доступно: главный инженер Россетей Андрей Майоров обозначил тюменским энергетикам приоритеты деятельности в 2020 году

4 марта 2020, 09:45
Рубрика: Встречи
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Тюменьэнерго, Россети Тюмень

Тюменьэнерго, Россети Тюмень

Заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров провел встречу со специалистами технического блока дочерней структуры - «Россети Тюмень». В совещании приняло участие более ста инженеров, начальников районов электрических сетей, победителей Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

 Андрей Майоров обозначил приоритетные задачи технического блока на 2020 год, которые включают в себя обеспечение надежного электроснабжения потребителей, неукоснительное соблюдение правил техники безопасности на производстве и внедрение передовых технологических решений в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

 «Перед группой компаний «Россети» стоит задача создать в России одну из самых современных электросетевых инфраструктур в мире. И именно технические руководители являются основным двигателем цифровой трансформации сетевого комплекса. Впереди много тяжелой работы, но я абсолютно уверен, что мы с ней справимся», – отметил Андрей Майоров.

На совещании также были представлены научно-практические разработки сотрудников компании «Россети Тюмень», которые могут повысить не только надежность электроснабжения потребителей, но и эффективность всего холдинга. После чего состоялась сессия вопросов-ответов.

 «Прямой контакт с руководством «Россетей» нужен, он весьма эффективен для всех участников. Живое общение, обмен опытом, получение новой информации – все это залог того, что мы будем держать верный курс в своей дальнейшей работе», – прокомментировал Евгений Ровин, начальник Южного РЭС тюменского филиала «Россети Тюмень».

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