Заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров провел встречу со специалистами технического блока дочерней структуры - «Россети Тюмень». В совещании приняло участие более ста инженеров, начальников районов электрических сетей, победителей Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Андрей Майоров обозначил приоритетные задачи технического блока на 2020 год, которые включают в себя обеспечение надежного электроснабжения потребителей, неукоснительное соблюдение правил техники безопасности на производстве и внедрение передовых технологических решений в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

«Перед группой компаний «Россети» стоит задача создать в России одну из самых современных электросетевых инфраструктур в мире. И именно технические руководители являются основным двигателем цифровой трансформации сетевого комплекса. Впереди много тяжелой работы, но я абсолютно уверен, что мы с ней справимся», – отметил Андрей Майоров.

На совещании также были представлены научно-практические разработки сотрудников компании «Россети Тюмень», которые могут повысить не только надежность электроснабжения потребителей, но и эффективность всего холдинга. После чего состоялась сессия вопросов-ответов.