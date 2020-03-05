Более 300 километров кабелей обновят в тоннелях Московского метрополитена в 2020 году. Они подают напряжение на контактный рельс и обеспечивают движение составов. Помимо этого, кабели задействованы в работе эскалаторов и вентиляционной системы.

Как отметил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, это самые масштабные работы по обновлению кабелей в метро за последние пять лет.

— Современные кабельные системы позволят сохранять стабильный интервал движения составов и сократить до минимума количество задержек на линиях, — сказал Максим Ликсутов.

Новый кабель имеет изоляцию из этилен-пропилена, которая не содержит масел, а значит, не распространяет горение. Срок службы кабелей нового типа составляет 40 лет, что на 15 лет превышает срок службы старых кабелей.

Чтобы не мешать движению поездов, специалисты будут проводить работы по ночам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.