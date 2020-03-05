В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» продолжается реализация первого этапа Концепции цифровой трансформации. В рамках этой работы энергетики в 2019 году установили на 15 линиях электропередачи современное цифровое оборудование: 16 реклоузеров, 15 дистанционно управляемых разъединителей и 3 комплекта индикаторов короткого замыкания. Это привело к снижению аварийности в сетях филиала на 24,3 %.

В 2020 г работы в данном направлении будут продолжены, при этом в Костромаэнерго планируют в полтора раза увеличить объемы автоматизации сети.

Продолжится и реализация других проектов Концепции, в том числе - «Цифровой электромонтер», «Цифровая радиосвязь», «ГЛОНАСС автотранспорта», телемеханизация подстанций. Полностью будет завершен проект по созданию системы интеллектуального учета.

В настоящее время энергетики выполняют работы по реконструкции Центра управления сетями, созданию цифрового РЭС в Нерехтском районе, а также реконструкции подстанции 110/35/10/6 кВ «Нерехта-1». В результате оснащения энергообъекта современным оборудованием и системами управления, будет обеспечена стопроцентная наблюдаемость подстанций, автоматизирован учет электроэнергии, повысится надежность электроснабжения потребителей Костромской области.