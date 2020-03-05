Новые участники выставки Cabex

Открытая студия RusCable Review
5 марта 2020, 17:54
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2020
Отрасль: Кабельная промышленность
Уже 17 марта в Москве, КВЦ «Сокольники», начнет свою работу Cabex - самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции.
Участники выставки – отечественные и зарубежные производители и поставщики – представят на своих стендах самый большой в России выбор кабеля и провода, электромонтажных и электротехнических изделий, инструментов и оборудования для монтажа кабеля, оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.
В этом году свою продукцию специалистам на выставке Cabex продемонстрируют: САРАНСККАБЕЛЬ, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, МОСКАБЕЛЬМЕТ, ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, СПЕЦКАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ, ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, CABLESTAR, TDM ELECTRIC, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ и многие другие производители и поставщики. Список участников выставки
Посетителей выставки также ждёт большое число новых экспонентов, которые впервые представят свою продукцию:
Посетив выставку Cabex 2020, Вы сможете ознакомиться с новинками на российском рынке кабельно-проводниковой продукции, сравнить актуальные предложения от большого количества производителей и поставщиков, изучить технические характеристики и оценить качество представленной продукции, обсудить индивидуальные условия поставок с руководителями компаний-участников выставки, выбрать необходимую вашей компании продукцию и оборудование.
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