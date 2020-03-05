Новые участники выставки Cabex

Уже 17 марта в Москве, КВЦ «Сокольники», начнет свою работу Cabex - самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции.

Участники выставки – отечественные и зарубежные производители и поставщики – представят на своих стендах самый большой в России выбор кабеля и провода, электромонтажных и электротехнических изделий, инструментов и оборудования для монтажа кабеля, оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.

В этом году свою продукцию специалистам на выставке Cabex продемонстрируют: САРАНСККАБЕЛЬ, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, МОСКАБЕЛЬМЕТ, ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, СПЕЦКАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ, ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, CABLESTAR, TDM ELECTRIC, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ и многие другие производители и поставщики. Список участников выставки

Посетителей выставки также ждёт большое число новых экспонентов, которые впервые представят свою продукцию:

«ПОЛИМЕРАЛЬЯНС» – производитель высокотехнологичных композиционных материалов (ТЭПы), состоящих из эластомерной фазы, равномерно распределённой в термопластичной матрице

– производитель высокотехнологичных композиционных материалов (ТЭПы), состоящих из эластомерной фазы, равномерно распределённой в термопластичной матрице «ТРАНСЭНЕРГО» – разработчик и производитель широкого спектра изделий электротехнической продукции

– разработчик и производитель широкого спектра изделий электротехнической продукции «КОМИТЕКС» – производитель нетканых материалов и синтетических волокон

– производитель нетканых материалов и синтетических волокон «ЭСТРОКОМ» – производитель высокотемпературных композиционных материалов на основе полиимидов

– производитель высокотемпературных композиционных материалов на основе полиимидов AGC CHEMICALS RUS – ведущий производитель фторполимеров, производитель ETFE №1 в мире

– ведущий производитель фторполимеров, производитель ETFE №1 в мире ЗАВОД «ЧУВАШКАБЕЛЬ» – один из основных производителей миниатюрных и субминиатюрных кабелей и проводов для авиационно-космической отрасли

– один из основных производителей миниатюрных и субминиатюрных кабелей и проводов для авиационно-космической отрасли МКЗ – производитель кабельно-проводниковой продукции

– производитель кабельно-проводниковой продукции NLE – дистрибьютор широкого ассортимента электроники нового поколения и сопутствующих товаров

– дистрибьютор широкого ассортимента электроники нового поколения и сопутствующих товаров AKRON HOLDING – лидер по объемам заготовки и переработке лома черных и цветных металлов на территории РФ

– лидер по объемам заготовки и переработке лома черных и цветных металлов на территории РФ «АВС РУС» – производитель и поставщик на рынок РФ и СНГ электротехнической и кабельной продукции, оборудования для монтажа СКС под марками: «AVS Electronics», «RIPO», «Yomo»

– производитель и поставщик на рынок РФ и СНГ электротехнической и кабельной продукции, оборудования для монтажа СКС под марками: «AVS Electronics», «RIPO», «Yomo» «Альфа-ФТОР» – поставщик широкого ассортимента материалов на основе фторкаучуков и компонентов для их переработки, а также производитель различных прекомпаундов и резиновых смесей, как типовых стандартных рецептур, так и индивидуальных

Посетив выставку Cabex 2020, Вы сможете ознакомиться с новинками на российском рынке кабельно-проводниковой продукции, сравнить актуальные предложения от большого количества производителей и поставщиков, изучить технические характеристики и оценить качество представленной продукции, обсудить индивидуальные условия поставок с руководителями компаний-участников выставки, выбрать необходимую вашей компании продукцию и оборудование.