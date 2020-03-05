RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Мероприятия

Новые участники выставки Cabex

Новые участники выставки Cabex

5 марта 2020, 17:54
Рубрика: Мероприятия
Метки: Cabex, CABEX 2020
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

256 просмотров

Уже 17 марта в Москве, КВЦ «Сокольники», начнет свою работу Cabex - самая крупная в России выставка кабельно-проводниковой продукции.

Участники выставки – отечественные и зарубежные производители и поставщики – представят на своих стендах самый большой в России выбор кабеля и провода, электромонтажных и электротехнических изделий, инструментов и оборудования для монтажа кабеля, оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.

В этом году свою продукцию специалистам на выставке Cabex продемонстрируют: САРАНСККАБЕЛЬ, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, МОСКАБЕЛЬМЕТ, ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, СПЕЦКАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ, ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, CABLESTAR, TDM ELECTRIC, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ и многие другие производители и поставщики. Список участников выставки

Посетителей выставки также ждёт большое число новых экспонентов, которые впервые представят свою продукцию:

  • «ПОЛИМЕРАЛЬЯНС» – производитель высокотехнологичных композиционных материалов (ТЭПы), состоящих из эластомерной фазы, равномерно распределённой в термопластичной матрице
  • «ТРАНСЭНЕРГО» – разработчик и производитель широкого спектра изделий электротехнической продукции
  • «КОМИТЕКС» – производитель нетканых материалов и синтетических волокон
  • «ЭСТРОКОМ» – производитель высокотемпературных композиционных материалов на основе полиимидов
  • AGC CHEMICALS RUS – ведущий производитель фторполимеров, производитель ETFE №1 в мире
  • ЗАВОД «ЧУВАШКАБЕЛЬ» – один из основных производителей миниатюрных и субминиатюрных кабелей и проводов для авиационно-космической отрасли
  • МКЗ – производитель кабельно-проводниковой продукции
  • NLE – дистрибьютор широкого ассортимента электроники нового поколения и сопутствующих товаров
  • AKRON HOLDING – лидер по объемам заготовки и переработке лома черных и цветных металлов на территории РФ
  • «АВС РУС» – производитель и поставщик на рынок РФ и СНГ электротехнической и кабельной продукции, оборудования для монтажа СКС под марками: «AVS Electronics», «RIPO», «Yomo»
  • «Альфа-ФТОР» – поставщик широкого ассортимента материалов на основе фторкаучуков и компонентов для их переработки, а также производитель различных прекомпаундов и резиновых смесей, как типовых стандартных рецептур, так и индивидуальных

Посетив выставку Cabex 2020, Вы сможете ознакомиться с новинками на российском рынке кабельно-проводниковой продукции, сравнить актуальные предложения от большого количества производителей и поставщиков, изучить технические характеристики и оценить качество представленной продукции, обсудить индивидуальные условия поставок с руководителями компаний-участников выставки, выбрать необходимую вашей компании продукцию и оборудование.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Международная Выставочная Компания

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
ЗАО
Legrand представит свои решения на ART TREND WEEK 2020 в Новосибирске
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции
Опубликованы результаты ежегодного исследования МИРЭС World Energy Issues Monitor 2020
Эта новость часть сюжета Cabex 2020 коронавирус
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно