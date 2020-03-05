В Калининграде продолжается реконструкция сетей нестандартного класса напряжения 0,23 кВ, аналога которым в России нет. После завершения работ надежность электроснабжения жителей областного центра повысится в несколько раз. Специалисты филиала «Россети Янтарь» Городские электрические сети заменили более 30 километров кабельных линий, создав возможность для перевода сетей на стандартное напряжение 0,4 кВ.

«Согласно статистике, большая часть аварийных отключений в низковольтных сетях приходится именно на сети напряжением 0,23 кВ, из-за крайней изношенности кабельных линий. А найти и отремонтировать кабельную линию 0,23 кВ не так-то просто из-за конструктивной особенности построения сети. Кроме того, в такой сети невозможно подключить резервные источники питания на время поиска и ремонта повреждения кабельной линии. В итоге время обесточения потребителей затягивается на часы. Поэтому основной целью реконструкции является повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, общее снижение аварийности в низковольтных распределительных сетях», - комментирует начальник отдела реконструкции сетей филиала «Россети Янтарь» Городские электрические сети Ксения Лозиная.

Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей до 1945 года прокладки ведутся по всему Калининграду. Первый этап мероприятий по замене сетей планируется завершить к концу текущего года. В рамках него энергетики осуществляют прокладку 97 километров кабельных линий, что обеспечит возможность для перевода 890 строений на современный стандарт напряжения. По окончании реконструкции «Россети Янтарь» выполняют восстановление нарушенного благоустройства и дорожного покрытия.

В настоящее время работы производятся на 16-ти объектах по улицам: Пролетарская, Озерова, Знойная, Ю. Гагарина, Стрелецкая, Танковая, Краснодонская, Ялтинская, Литовский Вал, Куйбышева, Еловая аллея, Ю. Костикова, Лесопарковая, А. Невского, Л. Толстого, Тельмана, Чехова, Котовского Октябрьская, пр-т Калинина, Мебельная, Ольштынская, Аллея Смелых, Дзержинского, Черниговская, Козенкова, Октябрьская площадь, Кленовая, Фабричная, Ольховая, Беговая, Минусинская, Новикова.

Уточнить информацию о том, включен ли дом в программу реконструкции наружных сетей, а также сообщить о готовности внутридомовых сетей к переводу на напряжение 0,4 кВ для внесения в план работ в приоритетном порядке, можно у специалистов «Россети Янтарь» по телефонам: 8 (4012) 512-580, 8 (4012) 512-886.