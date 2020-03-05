Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции

Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с коронавирусом, и осуществляем регулярный мониторинг официальных сообщений профильных государственных структур.

На текущий момент меры, принимаемые в отношении недопущения заболеваний, вызванных коронавирусом, дают результат - на территории Российской Федерации распространения новая коронавирусная инфекция не получила, зафиксированы лишь единичные случаи.[1]

На данный момент не существует никаких объективных угроз успешному проведению выставки Cabex 2020, которая состоится в запланированные сроки: 17-19 марта 2020 года в КВЦ «Сокольники».

В качестве мер предосторожности организаторы выставки предпримут дополнительные активности по обеспечению усиленного дезинфекционного режима.

Интерес аудитории посетителей (95% из которых – представители 62 регионов России) к выставке является высоким, что позволяет рассчитывать на традиционно высокую эффективность выставки для участников и посетителей.

К сожалению, до окончательного положительного разрешения эпидемиологической ситуации в Китайской Народной Республике сотрудники компаний-участников из этой страны, по имеющейся на данный момент информации, не смогут присутствовать на стендах лично, за исключением персонала их российских представительств и компаний бизнес-партнеров.

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