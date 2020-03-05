Компанией «Россети Сибирь» за 2019 год заключено 29 269 договоров на технологическое присоединение потребителей к сетям общей мощностью 1,031 гигаватт (ГВт), при этом за этот же период подключено к сетям 30 571 электроустановок заявителей суммарной мощностью 0,988 ГВт.

Среди наиболее крупных присоединений – электроустановки угольной шахты АО «СУЭК-Кузбасс» и угольного разреза «Березовский» в Кемеровской области, угольного разреза «Аршановский» в Республике Хакасия, электроустановки уранодобывающего предприятия АО «Хиагда» в Республике Бурятия, реконструированная Краевая клиническая больница в городе Красноярске. В минувшем году запущены солнечные электростанции в Республике Алтай – Чемальская, Усть-Коксинская, Ининская, Майминская, в Забайкальском крае – Балей, Орловский ГОК, в Республике Бурятия – Кабанская, Тарбагатай, БВС (Байкалвостокстрой). Энергетики реализовали технологическое присоединение около трех сотен социально значимых объектов: 32 школы, 43 детских сада, 194 объекта здравоохранения (больницы, амбулатории, ФАП) и другие.

Россети Сибирь постоянно работает над повышением доступности услуг. Так заявки на технологическое присоединение можно подавать не только лично в офисах компании, но и через МФЦ (многофункциональные центры), почту или в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте компании www.rosseti-sib.ru или на портале www.тп.рф

В настоящее время 93 % от всех заявок на присоединение в компанию направляются в электронном виде, что сказывается на снижении сроков заключения договоров. По итогам 2019 года, при установленном законодательством нормативном сроке в 15 дней, фактический средний срок направления для подписания договора составил всего 4,5 дня с момента обращения заявителя в Россети Сибирь.

Энергокомпания проводит открытую и добросовестную политику по своевременному информированию заявителей, нарушающих обязательства по договорам техприсоединения: с помощью телефонных звонков, рассылки смс-уведомлений, писем. Если заявитель не реагирует на предупреждения и не выполняет своих обязательств, наступает очередь претензий и исковых заявлений. Число недобросовестных заявителей в начале 2019 года составило 25 462 – в основном это физические лица, пользующиеся правом льготного присоединения. За год в адрес таких заявителей было направлено 10 853 претензии и предупреждения о расторжении с ними договоров, а также подано 1 499 исковых заявлений в суд по взысканию расходов за неисполнение заявителями своих обязательств. В результате судебных решений взыскано более 19 млн рублей неустойки. В досудебном порядке исполнили свои договорные обязательства 16 618 заявителей, с 6 783 заявителями договоры расторгнуты. В итоге число договоров технологического присоединения с нарушениями со стороны заявителей снизилось до 16 204.

Россети Сибирь призывает заявителей быть ответственными и не подвергать себя рискам судебных штрафов и компенсаций расходов в случае неисполнения обязательств по договорам. Специалисты рекомендуют заключать договоры, когда электроустановки уже готовы к присоединению. В случае неготовности электроустановок либо утраты необходимости присоединения – самостоятельно обращаться в Россети Сибирь для совместного решения вопроса, исключающего судебное вмешательство.

Адреса центров обслуживания клиентов Россети Сибирь в филиалах, где можно урегулировать вопросы технологического присоединения: