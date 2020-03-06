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Модернизация

На Зейской ГЭС начался капитальный ремонт второго гидроагрегата

На Зейской ГЭС начался капитальный ремонт второго гидроагрегата

6 марта 2020, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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РусГидро

На Зейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в плановый капитальный ремонт выведен гидроагрегат № 2 установленной мощностью 225 МВт. Работы проводятся в соответствии с производственной программой и годовым графиком ремонтов основного оборудования на 2020 год.

Капремонт гидроагрегата продлится 160 дней и завершится 2 августа 2020 года. За это время планируется выполнить полную разборку гидроагрегата, произвести ремонт его основных узлов, отрегулировать кинематику рабочего колеса, произвести полную замену шпилек крепления крышки турбины. Кроме этого запланирован ремонт аварийно-ремонтного затвора с гидроприводом. Также будет проведено инструментальное обследование гидротурбины с привлечением специалистов филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».

На время производства ремонтных работ нагрузка станции равномерно распределится между пятью находящимися в работе гидроагрегатами. Плановые задания по выработке электроэнергии будут выполняться на основании решений ОДУ Востока в соответствии с режимами сработки Зейского водохранилища, установленными Амурским БВУ.

С целью обеспечения бесперебойной работы агрегатов и повышения надежности функционирования оборудования каждый гидроагрегат Зейской ГЭС проходит капитальный ремонт один раз в шесть лет. Для второго гидроагрегата это уже 9 капитальный ремонт за 45 лет.

Пуск 2-го гидроагрегата Зейской ГЭС (мощность – 225 МВт) состоялся в 22 сентября 1976 года. За время эксплуатации он отработал более 246000 часов и выработал более 33,959 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет 16,6 % от общей выработки станции за всю ее историю. 

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