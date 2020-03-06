RusCable Club 2020
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Модернизация

На сайте МОЭСК можно ознакомиться с проектом долгосрочной инвестиционной программы на период 2020-2025 г. и внести свои предложения

С 26 февраля 2020 года на сайте ПАО «МОЭСК» (работает под брендом «Россети Московский регион») можно ознакомиться с проектом долгосрочной инвестиционной программы развития Общества (ИПР) на период планирования с 2020 по 2025 год и внести свои предложения. Данная работа позволяет значительно повысить внешнюю прозрачность реализации ИПР Обществом.

Проект опубликован в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, с целью проведения общественного обсуждения и внесения предложений по конкретным пунктам инвестпрограммы.

Ознакомиться с проектом инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на период 2020-2025 гг. можно, пройдя по ссылке.

Для максимального удобства пользователей, чтобы внести предложения и замечания достаточно кликнуть на кнопку с надписью: «Форма по обсуждению долгосрочной инвестиционной программы» и заполнить соответствующие поля в форме обратной связи.

Предложения принимаются с 27 февраля по 20 марта 2020 года. Позднее на сайте компании будет размещена информация обо всех учтенных предложениях и связанных с ними изменениях, внесенных в инвестпрограмму.

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