О массовых нарушениях электроснабжения в Республике Дагестан

6 марта с 15-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО «Дагестанская сетевая компания» – региональная распределительная электросетевая компания, управляющая организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа – ПАО «МРСК Северного Кавказа»).

По состоянию на 15-30 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 16; ТП – 303.

Без электроснабжения остались бытовые потребители 20 населенных пунктов (около 38 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 25,8 МВт.

Температура наружного воздуха 11ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 12 бригад в составе 43 человек и 13 единиц специальной техники.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).