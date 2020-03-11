Сегодня ночью было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ, оставившее без электроснабжения жителей населенного пункта Басьяновский Верхнесалдинского городского округа. В результате инцидента было погашено 13 трансформаторных подстанций, от которых запитан поселок с населением 541 человек и 9 социально-значимых объектов.

В ночное время аварийно-восстановительными бригадами «Россети Урал» произведен осмотр линии. Одновременно в населенный пункт были направлены резервные источники энергоснабжения, от которых запитали часть населения и социально-значимых объектов – школу, детский сад, водо-насосную скважину.

В настоящее время проводятся ремонтные работы на линии электропередачи, в них задействовано 4 бригады в количестве 17 человек и 6 единиц техники, в том числе спецтехника. Энергетики планируют восстановить нормальную схему энергоснабжения населённого пункта в течение 5-6 часов.

Специалисты компании «Россети Урал» напоминают, что потребители могут сообщить о нарушении энергоснабжения, а также получить оперативную информацию о сроках восстановительных работ по телефону контакт-центра «Россети Урал» - 8-800-2501-220 (круглосуточно, бесплатно), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220. Также энергетики напоминают, что мощность дизель-генеральных установок ограничена. На период проведения ремонтных работ и работы резервных источников электроснабжения рекомендуется снизить энергопотребление путем ограниченного использования электроприборов до восстановления нормальной схемы.