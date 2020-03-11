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Модернизация

Новая метеовышка Ленинградской АЭС будет собирать данные с высоты в 10 раз выше стандартной

На Ленинградской АЭС начали сооружение автоматической метеорологической станции для непрерывного контроля параметров окружающей среды рядом с новыми энергоблоками. Залит первый бетон в фундамент 43-метровой мачты. 

«Метеостанция оснащена датчиками, которые смогут получать данные с высоты почти в 10 раз выше стандартных - до 300 метров. В случае нештатной ситуации это позволит нам более точно прогнозировать радиационную обстановку в зоне наблюдения ЛАЭС, моделировать распространение гипотетических загрязнений в атмосфере, на поверхностях земли и воды для принятия точных решений по защите персонала и населения», - рассказал заместитель главного инженера ЛАЭС-2 по ядерной безопасности и надежности Вячеслав Евгеньев.

В режиме нон-стоп данные о скорости и направлении ветра, температуре воздуха, влажности, атмосферном давлении и осадках будут поступать по защищенным каналам связи - кабельному и радиоканалу - в базу данных автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) в городе Сосновый Бор и на промышленной площадке ЛАЭС.  

Важно, что новая метеостанция сможет производить самодиагностику и передавать информацию о сбоях или о несанкционированном вскрытии оборудования на центральный пункт контроля АСКРО. При потере электропитания метеостанция самостоятельно подключится к резервному источнику и продолжит работу. 

Новая метеостанция будет введена в эксплуатацию уже этой весной – до начала физического пуска энергоблока №2 ВВЭР-1200 ЛАЭС. Физпуск запланирован на апрель 2020 года. 

Автоматическая система контроля радиационной обстановки (АСКРО) Ленинградской АЭС – одна из самых обширных систем контроля радиационной обстановки в России. Она работает уже более 20 лет и включает в себя  21 пост наблюдения. Посты расположены  в санитарно-защитной зоне ЛАЭС, в 17-километровой зоне наблюдения, а также за ее пределами: например, на острове Сескар в Балтийском море (42 км от ЛАЭС). С данными, собранными АСКРО ЛАЭС, в режиме онлайн можно ознакомиться на сайте russianatom.ru

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