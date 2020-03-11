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За рубежом

Похитители кабеля остановили поезда

Похитители кабеля остановили поезда

11 марта 2020, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: КРАЖИ, УКРАИНА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Утром на железнодорожные вокзал Одессы вовремя не прибыли пять поездов по причине похищения кабеля на перегоне «Одесса-Главная» - «Одесса-Застава».

Так, опоздали поезда  №146 Киев - Измаил, №147 Киев - Одесса, №764 Одесса - Киев, №105 Киев - Одесса, №153 Кривой Рог - Одесса.  Также задержались две электрички: №6252 Одесса – Вапнярка и №6251 Вапнярка - Одесса, передает пресс-служба регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця». В среднем, поезда задержались на 45 минут. Сейчас ведется прокладка нового кабеля.

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