Похитители кабеля остановили поезда

Утром на железнодорожные вокзал Одессы вовремя не прибыли пять поездов по причине похищения кабеля на перегоне «Одесса-Главная» - «Одесса-Застава».



Так, опоздали поезда №146 Киев - Измаил, №147 Киев - Одесса, №764 Одесса - Киев, №105 Киев - Одесса, №153 Кривой Рог - Одесса. Также задержались две электрички: №6252 Одесса – Вапнярка и №6251 Вапнярка - Одесса, передает пресс-служба регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця». В среднем, поезда задержались на 45 минут. Сейчас ведется прокладка нового кабеля.