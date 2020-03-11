По итогам 2019 года в филиале «Россети Центр Курскэнерго» были выполнены работы по выносу объектов сетевой инфраструктуры с территорий девяти школ и двух дошкольных учреждений в Большесолдатском, Глушковском, Горшеченском, Льговском районах Курской области. Затраты составили 815,4 тысячи рублей.

В ходе реализации Программы по снижению рисков травматизма на энергообъектах, филиал Курскэнерго осуществляет перенос воздушных линий электропередачи, проходящих вблизи образовательных учреждений, спортивных сооружений и игровых площадок за пределы их территорий, переустройство участков воздушных линий (ВЛ) в кабельные линии в траншее, а на территориях, где нет возможности выноса низковольтных ВЛ, энергетики заменяют провод на более современный и безопасный – самонесущий изолированный провод (СИП). В общей сложности в 2019 году за пределы территорий школ и детских садов энергетики перенесли 11 воздушных линий электропередачи, общая протяженность переустроенных участков ВЛ превысила 3,9 километра.

В 2020 году работа в этом направлении в Курскэнерго будет продолжена. До конца года энергетики планируют вынести энергообъекты с территории двенадцати детских учреждений.