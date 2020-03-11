RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Модернизация

Специалисты "Россети Ленэнерго" изучили работу испытательного полигона для тестирования энергосистем

Специалисты Россети Ленэнерго изучили работу испытательного полигона для тестирования энергосистем

11 марта 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

138 просмотров

Специалисты «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») посетили Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (МЭИ), где изучили работу испытательного полигона технологий транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем.

В ходе визита специалисты смогли познакомиться с уникальным модельным испытательным комплексом для разработки и тестирования различных архитектурно-технических решений. Данный цифровой программно-аппаратный комплекс – один из самых мощных в России. Он предоставляет новые возможности для изучения штатных и аварийных режимов работы энергосистем, способен моделировать их в режиме реального времени RTDS (Real Time Digital Simulator) и проводить цифровые и киберфизическые исследования устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), систем контроля и автоматики и другого оборудования.

Специалисты кафедры РЗА ознакомили представителей «Россети Ленэнерго» с выполняемыми разработками НИОКР по заказу группы компаний «Россети», Министерства образования и др. Кроме того, было отмечено, что на кафедре проводятся собственные научные исследования в области цифровизации технологических процессов в энергетике, что также представляет большой интерес для электросетевой компании.

В настоящее время «Россети Ленэнерго» в рамках взаимодействия с НИУ МЭИ уже реализует ряд исследовательских работ. В ходе встречи специалисты обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере научных исследований и определили круг совместных разработок, востребованных для электросетевого комплекса «Россети Ленэнерго». 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "Ленэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Специалисты Курскэнерго реализуют мероприятия по выносу объектов сетевой инфраструктуры с территорий детских учреждений
В Пензаэнерго подведены итоги экологической программы 2019 года
Новая метеовышка Ленинградской АЭС будет собирать данные с высоты в 10 раз выше стандартной
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно