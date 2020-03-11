Специалисты «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») посетили Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (МЭИ), где изучили работу испытательного полигона технологий транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем.

В ходе визита специалисты смогли познакомиться с уникальным модельным испытательным комплексом для разработки и тестирования различных архитектурно-технических решений. Данный цифровой программно-аппаратный комплекс – один из самых мощных в России. Он предоставляет новые возможности для изучения штатных и аварийных режимов работы энергосистем, способен моделировать их в режиме реального времени RTDS (Real Time Digital Simulator) и проводить цифровые и киберфизическые исследования устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), систем контроля и автоматики и другого оборудования.

Специалисты кафедры РЗА ознакомили представителей «Россети Ленэнерго» с выполняемыми разработками НИОКР по заказу группы компаний «Россети», Министерства образования и др. Кроме того, было отмечено, что на кафедре проводятся собственные научные исследования в области цифровизации технологических процессов в энергетике, что также представляет большой интерес для электросетевой компании.

В настоящее время «Россети Ленэнерго» в рамках взаимодействия с НИУ МЭИ уже реализует ряд исследовательских работ. В ходе встречи специалисты обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере научных исследований и определили круг совместных разработок, востребованных для электросетевого комплекса «Россети Ленэнерго».