Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов провел расширенное совещание с заместителями директора филиала по направлениям, начальниками и главными инженерами районов электрических сетей (РЭС), заместителями начальников РЭС по развитию и реализации услуг, руководителями управлений и служб. В ходе совещания были подведены итоги производственной деятельности в 2019 году и поставлены приоритетные задачи текущего периода.

Специалисты Воронежэнерго полностью выполнили все запланированные мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию электросетевого оборудования. Проведен ремонт свыше 684 км линий электропередачи уровня напряжения 10-0,4 кВ, а также 408 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ (ТП).

По итогам 2019 года количество отключений на линиях 6-10 кВ снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на линиях 0,4 кВ – на 13,4%, на ТП 10-0,4 кВ количество отключений сократилось на 20%.

По результатам реализованных мероприятий Воронежэнерго вошло в тройку лидеров общего рейтинга РЭС «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 12 месяцев 2019 года, заняв второе место среди 20 филиалов компаний. А Новоусманский район электрических сетей занял пятое место среди 481 РЭС «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» и вошел по итогам декабря и в целом 2019 года в десятку лучших РЭС.

В 2020 году энергетикам предстоит отремонтировать свыше 430 трансформаторных подстанции 10-0,4 кВ и почти 2000 километров воздушных линий электропередачи различного уровня напряжения. Капитальный ремонт линий электропередачи намечен более чем на 70 линиях 35-110 кВ. Наибольший объем работ энергетики выполнят на кабельно-воздушной линии (КВЛ) 110 кВ ТЭЦ-1 - ДСК № 5, а также на воздушных линиях (ВЛ) 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров, ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2 №1 и №2, ВЛ 110 кВ Воронежская-Кировская № 45 и № 46.

Ремонт оборудования запланирован также на 60 подстанциях (ПС) уровня напряжения 35 и 110 кВ. В частности, специалисты Воронежэнерго проведут ремонт оборудования на подстанциях 110 кВ №21 «Восточная», №16 «Юго-Западная», №28 «Тепличная» и №32 в городе Воронеже, что позволит обеспечить надежное и качественное энергоснабжение промышленных и социально значимых потребителей регионального центра.

Большое внимание по-прежнему будет уделяться расчистке трасс линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности, которая проводится в целях профилактики возникновения аварийных ситуаций. В текущем году специалистам Воронежэнерго предстоит расчистить более 1450 га трасс ЛЭП.

Подводя итоги совещания, исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов призвал в текущем году проводить максимально эффективную работу, направленную на улучшение производственных показателей, снижение количества отключений, уменьшение времени устранения технологических нарушений, повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей. Особое внимание, по его словам, будет по-прежнему уделяться реализации программы цифровой трансформации.

«Мы продолжим активную работу по установке высокотехнологичного оборудования в наших пилотных цифровых районах электрических сетей – Новоусманском, Хохольском, Рамонском и Семилукском. Наша задача вывести их в лидеры рейтинга «Россети Центр» по итогам 2020 года», - подчеркнул Вячеслав Антонов.