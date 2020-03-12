На энергоблоке № 2 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 испытали внутреннюю защитную оболочку здания реактора. Специалисты проверили ее вакуумом и избыточным давлением.

Результаты проверки подтвердили, что оболочка здания реактора прочна, герметична и способна выдерживать проектные и аварийные тепловые, химические и механические воздействия.

«Испытания подтвердили, что внутренняя защитная оболочка из напряженного железобетона толщиной 1,2 метра и облицовка из углеродистой стали выполнены качественно: дефектов, трещин и деформаций нет. Во время эксплуатации оболочка полностью исключит утечку радиации за пределы здания реактора во всех режимах работы АЭС, включая аварийные, и обеспечит безопасность персонала атомной станции, населения и окружающей среды», - пояснил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

Физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС запланирован на апрель 2020 года.

Для справки:

Внутренняя защитная оболочка здания реактора – одна из локализующих систем безопасности атомной станции, призванная не допустить выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Отличительная особенность инновационного российского проекта энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 - двойная защитная оболочка здания реактора. Такая конструкция герметичной оболочки обладает большей надежностью по сравнению с ранее разработанными конструкциями и является новым шагом в повышение безопасности атомных станций.

Помимо внутренней защитной оболочки здания реактора, проектом сооружения инновационных российских энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+» предусмотрена наружная защитная оболочка. Она необходима для защиты реактора, парогенераторов и другого оборудования от экстремальных внешних воздействий: ураганов, взрывов, землетрясений, ударной волны, падения самолета и т.д.

Источник: Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС