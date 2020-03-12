RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Модернизация

На Ленинградской АЭС-2 успешно протестировали оболочку энергоблока № 2

На энергоблоке № 2 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 испытали внутреннюю защитную оболочку здания реактора. Специалисты проверили ее вакуумом и избыточным давлением. 

Результаты проверки подтвердили, что оболочка здания реактора прочна, герметична и способна выдерживать проектные и аварийные тепловые, химические и механические воздействия.

«Испытания подтвердили, что внутренняя защитная оболочка из напряженного железобетона толщиной 1,2 метра и облицовка из углеродистой стали выполнены качественно: дефектов, трещин и деформаций нет. Во время эксплуатации оболочка полностью исключит утечку радиации за пределы здания реактора во всех режимах работы АЭС, включая аварийные, и обеспечит безопасность персонала атомной станции, населения и окружающей среды», - пояснил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев

Физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС запланирован на апрель 2020 года. 

Для справки:

Внутренняя защитная оболочка здания реактора – одна из локализующих систем безопасности атомной станции, призванная не допустить выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Отличительная особенность инновационного российского проекта энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 - двойная защитная оболочка здания реактора. Такая конструкция герметичной оболочки обладает большей надежностью по сравнению с ранее разработанными конструкциями и является новым шагом в повышение безопасности атомных станций. 

Помимо внутренней защитной оболочки здания реактора, проектом сооружения инновационных российских энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+» предусмотрена наружная защитная оболочка. Она необходима для защиты реактора, парогенераторов и другого оборудования от экстремальных внешних воздействий: ураганов, взрывов, землетрясений, ударной волны, падения самолета и т.д.  

Источник: Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Трассы магистральных линий электропередачи в Челябинской области очистят от зарослей камыша
Энергетики отремонтируют крупный питающий центр Успенского района
Удмуртэнерго реализует проект интеллектуального учета в Завьяловском районе Удмуртии

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно