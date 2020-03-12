"Швабе" проводит первую научную сессию совместно с МФТИ

Научно-исследовательский центр оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта, созданный холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех на базе Московского физико-технического института, проводит первую сессию. Ее основная задача – определить технологии и наиболее близкие к серийному производству изделия при совместном участии специалистов предприятий «Швабе» и ученых МФТИ.

«Сотрудничество с одним из ведущих вузов страны позволит нам максимально оперативно вывести на рынок инновационные решения. С этой целью и было принято решение о создании научно-исследовательского центра оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта. Основное назначение НИЦ – разработка целого ряда продуктов для медицинской и оптической отраслей и решений в сфере искусственного интеллекта для дальнейшего производства на предприятиях холдинга. Перед участниками сессии стоит задача совместно разработать дорожную карту по развитию проектов, то есть представить стратегию их реализации в научной и конструкторской частях», – отмечает заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

В сессии принимают участие около 70 человек. По ее итогам будут сформированы и согласованы технические задания и планы, отобраны наиболее важные проекты и разработки, в ближайшее время по ним будут подготовлены дорожные карты.

«В конце прошлого года мы подготовили конкретные НИОКР проекты для внутренних и внешних заказчиков Центра, апробировали работоспособность различных схем коммерциализации высокотехнологических продуктов, установили ряд важных контактов с китайскими и арабскими заказчиками. После нескольких успешных кейсов с предприятиями холдинга мы решили организовать стратегическую сессию R&D для вовлечения большего числа производственных площадок, а также для систематизации всех процессов от генерации идей и концепций до серийного производства или внедрения современных технологий искусственного интеллекта и межмашинного взаимодействия в промышленность. Результатом стратсессии станет разработка новых технический заданий и дорожных карт по приоритетным направлениям цифровой экономики России, из которых я бы особо выделил цифровое здравоохранение, промышленное внедрение технологий искусственного интеллекта и решений в сфере «Умного дома/города», с выходом на международные рынки», – прокомментировал исполнительный директор НИЦ «Швабе» в МФТИ Лоран Акопян.

НИЦ создан 24 сентября 2019 года для развития сотрудничества между холдингом и учеными при создании новых продуктов и технологий с целью улучшения качества и эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На данный момент профильные лаборатории МФТИ работают по трем направлениям – медицинская техника, оптоэлектроника и искусственный интеллект.