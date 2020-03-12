«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила расчистку от зарослей камыша 116 га просек системообразующих линий электропередачи, отвечающих за транзит электроэнергии между Челябинской областью и соседними регионами. Работы проведены на 19 ЛЭП напряжением 110-500 кВ.



Из–за теплой зимы на Урале болотистая местность в этом году недостаточно промерзла, в связи с этим для расчистки трасс линий электропередачи применялись тракторы–болотоходы и снегоходы. Спецтехника использовалась на ЛЭП 500 кВ «Ириклинская ГРЭС – Магнитогорская» и «Курчатовская – Шагол».



Своевременная расчистка просек позволяет минимизировать риски быстрого распространения огня и повреждения линий электропередачи в случае возникновения пожара.



Протяженность ЛЭП 500 кВ Ириклинская ГРЭС – Магнитогорская составляет 220 км. ЛЭП обеспечивает электроснабжение потребителей города Магнитогорска и Магнитогорского металлургического комбината. Протяженность ЛЭП 500 кВ Курчатовская – Шагол составляет 226 км. ЛЭП участвует в схеме выдачи мощности Белоярской АЭС, а также обеспечивает надежность электроснабжения потребителей Челябинска, в том числе крупных промышленных потребителей области.