Государственный комитет по делам развития и реформ Китая (National Development and Reform Commission, NDRC) в рамках своей стратегии по либерализации энергетического сектора и расширению доступа к торговле электроэнергией на оптовом рынке обратился к электросетевым компаниям с просьбой сократить свое участие в капитале энергетических бирж до менее чем 80% к концу июня 2020 г. и до менее чем 50% к концу декабря 2020 г.

NDRC и Национальная энергетическая комиссия (National Energy Administration) еще в 2017 г. опубликовали уведомление о переходе к свободной торговле электроэнергией с соответствующими указаниями и инструкциями для администраций провинций Китая по постепенному переходу к более рыночному подходу к производству электроэнергии.

Для организации спотовых рынков электроэнергии в режиме реального времени (real-time power spot markets) выбраны 8 пилотных провинций Китая: Гуандун (Guangdong), Западная Внутренняя Монголия (Western Inner Mongolia), Чжэцзян (Zhejiang), Шаньси (Shanxi), Шаньдун (Shandong), Фуцзянь (Fujian), Сычуань (Sichuan) и Ганьсу (Gansu). В провинциях Гуандун, Чжэцзян и Шаньдун уже начали работу в тестовом режиме 3 энергорынка.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata