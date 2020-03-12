Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» приступили к комплексному ремонту подстанции 110 кВ «Дивная». На ремонт энергообъекта будет направлено 4,3 млн рублей. Подстанция обеспечивает электроэнергией бытовых потребителей и социально значимые объекты Успенского района Краснодарского края.

Плановые работы предусматривают капитальный ремонт двух силовых трансформаторов, имеющих суммарную мощность 16 МВА, выключателей, разъединителей и другого подстанционного оборудования общим количеством более 50 единиц, от стабильной работы которого зависит надежность функционирования энергообъекта. Для защиты от грозовых воздействий на объекте заменят 20 разрядников на более современные ограничители перенапряжений.

Проведенные работы повысят надежность электроснабжения бытовых потребителей поселка Дивное, хутора Первомайский и других населенных пунктов Успенского района. Подстанция также питает электроэнергией школы, котельные и ряд социальных объектов района.

– Своевременная и качественная реализация ремонтной программы обеспечит штатный режим работы энергооборудования, особенно в периоды пиковых нагрузок. Всего в рамках ремонтной кампании в период с марта по сентябрь специалисты филиала капитально отремонтируют десять крупных питающих центров, – рассказывает главный инженер Армавирских электрических сетей Андрей Бабцов.

Армавирские электрические сети обслуживают территорию общей площадью порядка 10 тысяч кв. км с численностью населения свыше 600 тысяч человек. В зону обслуживания филиала входят пригород Армавира и пять административных районов – Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский. Основное оборудование предприятия включает в себя 73 питающих центра 35-110 кВ и 2565 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных и кабельных линий электропередач составляет 9656 км.