Новый цех по переработке молока в селе Малое Микушкино Исаклинского района Самарской области подключен к сетям филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети». В планах компании - выход на переработку около 4 тысяч тонн молока в год, а также производство различных видов твердых и полутвердых сыров.

Запускающая новый цех компания является обладателем товарного знака «Самарское качество». Региональная символика способствует привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным на территории Самарской области и созданию привлекательного имиджа региона.

Для электроснабжения нового цеха была построена воздушная линия электропередачи 10 кВ от подстанции 35 кВ «Мордово-Ишуткино» до новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, установлен прибор учета с дистанционной передачей данных. Полностью все работы завершены в текущем году.

В рамках содействия развитию агропромышленного комплекса на территории региона энергетики филиала «Самарские сети» реализуют приоритетные проекты по электроснабжению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности «Россети Волга». В региональных зонах деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. С целью упрощения процедуры технологического присоединения на официальном сайте «Россети Волга» (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет (https://www.mrsk-volgi.ru/ru/klientam/lichniykab/). С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги удаленно, без визита в офис компании. Также заявку можно направить через портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф).