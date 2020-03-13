Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский лично контролирует восстановление электроснабжения в 17 субъектах РФ, пострадавших от воздействия штормового циклона.

В работе суммарно задействованы 1648 человек в составе 497 бригад и 491 единицы техники.

Наиболее сложная метеообстановка сохраняется в отдельных регионах Центрального федерального округа, где продолжает идти мокрый снег, ветер достигает порывов до 30 метров в секунду. Несмотря на тяжелейшие условия работы, время восстановления подачи электричества энергетиками «Россетей» не превышает 2 часов.

По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться в контакт-центры дочерних предприятий группы.

Для всех потребителей также работает портал «Светлая страна» https://светлаястрана.рф.