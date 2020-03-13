Открытая студия RusCable Review
13 марта 2020, 15:35
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский лично контролирует восстановление электроснабжения в 17 субъектах РФ, пострадавших от воздействия штормового циклона.
В работе суммарно задействованы 1648 человек в составе 497 бригад и 491 единицы техники.
Наиболее сложная метеообстановка сохраняется в отдельных регионах Центрального федерального округа, где продолжает идти мокрый снег, ветер достигает порывов до 30 метров в секунду. Несмотря на тяжелейшие условия работы, время восстановления подачи электричества энергетиками «Россетей» не превышает 2 часов.
По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться в контакт-центры дочерних предприятий группы.
Для всех потребителей также работает портал «Светлая страна» https://светлаястрана.рф.
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