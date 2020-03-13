RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Модернизация

В адыгейском энергорайоне отремонтировано 23 подстанции и 238 км ЛЭП

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2020 года выполнили ремонт 23 подстанций и 238 км воздушных линий электропередачи сети низкого и высокого напряжения в районах ответственности.

На отремонтированных воздушных линиях электропередачи энергетики заменили  263 изолятора, 12 км провода и 68 опор, 52 га трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

Специалисты предприятия выполнили текущий ремонт подстанций 35 кВ «Заречная» и «Промсточная», «Егерухай» и «Птицесохоз», обеспечивающих электроэнергией потребителей трех административных районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

В сельских населенных пунктах Апшеронского, Белореченского районов Кубани, а также Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Адыгеи энергетики отремонтировали 19 комплектных трансформаторных подстанций, два силовых трансформатора и 231 км воздушных линий электропередачи.    

– Ремонтная программа будет продолжена согласно утвержденному графику работ.  Планируем завершить профилактический ремонт энергооборудования к середине текущего года. При выполнении плановых ремонтов стараемся минимизировать ограничение энергоснабжения потребителей, запитывая их по резервным схемам, – сообщил директор филиала «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети Рустам Магдеев.

Адыгейские электрические сети обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи – Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. Предприятие обслуживает территорию площадью свыше 10 тыс. кв. км и населением более 520 тысяч человек. Годовой объем транспортируемой электроэнергии составляет около 1,5 млрд кВт∙ч.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергоблок №1 Кольской АЭС выведут в плановый ремонт
В юго-западном энергорайоне проведут телевизионный контроль 18 крупных подстанций
Новый цех по переработке молока в Исаклинском районе подключен к
Компания

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно