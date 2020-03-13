Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2020 года выполнили ремонт 23 подстанций и 238 км воздушных линий электропередачи сети низкого и высокого напряжения в районах ответственности.

На отремонтированных воздушных линиях электропередачи энергетики заменили 263 изолятора, 12 км провода и 68 опор, 52 га трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

Специалисты предприятия выполнили текущий ремонт подстанций 35 кВ «Заречная» и «Промсточная», «Егерухай» и «Птицесохоз», обеспечивающих электроэнергией потребителей трех административных районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

В сельских населенных пунктах Апшеронского, Белореченского районов Кубани, а также Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Адыгеи энергетики отремонтировали 19 комплектных трансформаторных подстанций, два силовых трансформатора и 231 км воздушных линий электропередачи.

– Ремонтная программа будет продолжена согласно утвержденному графику работ. Планируем завершить профилактический ремонт энергооборудования к середине текущего года. При выполнении плановых ремонтов стараемся минимизировать ограничение энергоснабжения потребителей, запитывая их по резервным схемам, – сообщил директор филиала «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети Рустам Магдеев.

Адыгейские электрические сети обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи – Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. Предприятие обслуживает территорию площадью свыше 10 тыс. кв. км и населением более 520 тысяч человек. Годовой объем транспортируемой электроэнергии составляет около 1,5 млрд кВт∙ч.