На Кольской АЭС состоялось совместное выездное совещание начальников и специалистов служб релейной защиты и автоматики (РЗА) десяти субъектов энергетики Мурманской области. Ежегодная встреча была посвящена итогам эксплуатации устройств РЗА в 2019 году.

«Кольская энергосистема входит в состав Единой энергетической системы России, но периодически мы работаем изолированно. В связи с этим, основная наша задача - обеспечивать и повышать надежность энергоснабжения потребителей в Мурманской области», - отметил первый заместитель главного инженера по эксплуатации Кольской АЭС Валерий Кононов.

В рамках двухдневного совещания участники проанализировали работу устройств релейной защиты и автоматики и схем управления оборудования энергетических предприятий, входящих в Кольскую энергосистему, обсудили вопросы модернизации устройств РЗА, наметили пути повышения их надежности, а также познакомились с достижениями Кольской АЭС.

«Кольская АЭС – современное высокотехнологичное предприятие, которое является флагманским по производству генерации на территории Кольской энергосистемы. Мы очень рады, что АЭС стабильно предоставляет на рынок свою продукцию, тем самым позволяя нам, диспетчерскому управлению, надежно вести режимы работы», - отметил начальник релейной защиты филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ Константин Чернышов.

В совещании, которое проводилось по инициативе Кольской АЭС, приняли участие представители филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ, филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Кольской АЭС и филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».