Следователи расследуют уголовное дело о хищении более 250 миллионов рублей в электросетевом комплексе Ингушетии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Выявлена организованная преступная группа, причастная к хищению бюджетных денег, выделенных на выполнение программы по снижению сверхнормативных потерь в электросетевом комплексе Ингушетии", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с февраля 2011 по апрель 2015 года высокопоставленные сотрудники одной из энергосетевых компаний СКФО заключили договоры с аффилированными фирмами о выполнении работ по созданию комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах в Ингушетии.

"При этом были завышены объемы и стоимость выполненных работ и материалов. Затем фигуранты вывели деньги через фирмы-однодневки, ущерб превысил 250 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

В отношении ряда сотрудников энергосетевой компании и руководителей предприятий-подрядчиков, выполнявших работы по договорам, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Двум подозреваемым по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое - объявлены в федеральный розыск.