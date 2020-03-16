Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой запустили обновлённый онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», сообщило ведомство в понедельник.

С помощью интерактивной кадастровой карты России можно получать общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Обновлённый сервис, как сказано в сообщении, предоставляет пользователю возможность перейти в режим обучения для начала работы с публичной кадастровой картой. Режим обучения представляет собой пошаговый инструктаж, который демонстрирует возможности и инструменты сервиса.

Кроме этого, в меню появились новые элементы, расширяющие возможности работы с картой. Например, теперь можно получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), территориях опережающего социально-экономического развития, зонах территориального развития, игорных зонах, лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях.

Стал доступен поиск и просмотр информации о результатах государственного мониторинга земель. В информационную карточку объекта недвижимости добавлены сведения о датах определения, внесения, утверждения и применения кадастровой стоимости. Публичная кадастровая карта дополнена слоем «Единая электронная картографическая основа», подготовленным по данным цифровых топографических карт и цифровых навигационных планов городов открытого пользования Федерального фонда пространственных данных (ФФПД). Картографическая основа теперь содержит цифровые ортофотопланы ФФПД.

При отсутствии результатов поиска в обновлённой версии сервиса пользователь получает ссылку с предложением продолжить поиск объекта недвижимости в соответствующем кадастровом округе, кадастровом районе, кадастровом квартале.

«Широкий выбор различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы позволяют в интерактивном режиме не только получать общедоступные сведения об объектах из ЕГРН, но и работать с пространственными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности. Пользователь может распечатать нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться ссылкой на него в социальных сетях», — сообщает Росреестр.

Пользователи сервиса «Публичная кадастровая карта» могут узнавать кадастровую стоимость, кадастровые номера объектов недвижимости, получать сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов недвижимости.

На публичной кадастровой карте можно увидеть государственные границы, границы между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

По данным ведомства, сегодня сервис содержит сведения более чем о 60 миллионов земельных участков, а также около 44 миллионов зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. В 2019 году публичной кадастровой картой воспользовалось восемь миллионов человек. С начала 2020 года сервис использовали два миллиона человек.