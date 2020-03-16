«Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») продолжает содействовать устойчивому развитию сельскохозяйственных районов Саратовской области и реализации общенациональных проектов. Своевременное и качественное присоединение к электрическим сетям обеспечивает надежное электроснабжение объектов социальной инфраструктуры.

Энергетики филиала «Саратовские сети» выполнили договор технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки в селе Тепловка Новобурасского района. В новом здании разместится школа на 220 учеников и детский сад на 50 воспитанников.

Необходимую электрическую мощность в объеме 35 кВт энергетики предоставили с подстанции 35 кВ «Новые Бурасы».

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из основных направлений деятельности «Россети Волга». В 2019 году энергетики реализовали свыше 16 тыс. договоров и предоставили потребителям более 721 МВт электрической мощности.