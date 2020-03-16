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16 марта 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») продолжает содействовать устойчивому развитию сельскохозяйственных районов Саратовской области и реализации общенациональных проектов. Своевременное и качественное присоединение к электрическим сетям обеспечивает надежное электроснабжение объектов социальной инфраструктуры.
Энергетики филиала «Саратовские сети» выполнили договор технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки в селе Тепловка Новобурасского района. В новом здании разместится школа на 220 учеников и детский сад на 50 воспитанников.
Необходимую электрическую мощность в объеме 35 кВт энергетики предоставили с подстанции 35 кВ «Новые Бурасы».
Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из основных направлений деятельности «Россети Волга». В 2019 году энергетики реализовали свыше 16 тыс. договоров и предоставили потребителям более 721 МВт электрической мощности.
На официальном сайте компании (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет (https://www.mrsk-volgi.ru/ru/klientam/lichniykab/). С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги удаленно, без визита в офис компании. Также заявку можно направить через портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф).
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