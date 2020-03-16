RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Модернизация

Саратовские энергетики обеспечили электроснабжение стройплощадки школы и детского сада

Саратовские энергетики обеспечили электроснабжение стройплощадки школы и детского сада

16 марта 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

236 просмотров

«Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») продолжает содействовать устойчивому развитию сельскохозяйственных районов Саратовской области и реализации общенациональных проектов. Своевременное и качественное присоединение к электрическим сетям обеспечивает надежное электроснабжение объектов социальной инфраструктуры.

Энергетики филиала «Саратовские сети» выполнили договор технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки в селе Тепловка Новобурасского района. В новом здании разместится школа на 220 учеников и детский сад на 50 воспитанников.

Необходимую электрическую мощность в объеме 35 кВт энергетики предоставили с подстанции 35 кВ «Новые Бурасы».

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из основных направлений деятельности «Россети Волга». В 2019 году энергетики реализовали свыше 16 тыс. договоров и предоставили потребителям более 721 МВт электрической мощности.

На официальном сайте компании (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет (https://www.mrsk-volgi.ru/ru/klientam/lichniykab/). С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги удаленно, без визита в офис компании. Также заявку можно направить через портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Волга

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В Сегеже
На Кольской АЭС специалисты предприятий Кольской энергосистемы обсудили вопросы надежности энергоснабжения потребителей Мурманской области
Костромаэнерго в 2019 году инвестировало более 800 млн. рублей в повышение надежности энергосистемы Костромской области
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно