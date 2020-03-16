В ОЭЗ "Тольятти" построят два новых производства

13 марта в правительстве Самарской области прошло заседание экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова. Совет утвердил сразу две заявки от потенциальных резидентов ОЭЗ. Оба бизнес-плана предварительно прошли экспертную проверку на соответствие требованиям к резидентам ОЭЗ "Тольятти".

Таким образом, в Тольятти появится производство пластмассовых автокомпонентов с инвестициями в проект в размере более 460 миллионов рублей. На заводе будет создано 132 новых высокопроизводительных рабочих места.

Также на территории тольяттинской инвестиционной площадки будет расширено уже действующее производство изделий из керамогранита. К заводу будет подведена железнодорожная инфраструктура. Заявленная сумма инвестиций составляет более 3,5 миллиарда рублей. На предприятии будет создано 452 новых рабочих места

По словам Дмитрия Богданова, крупные инвесторы все чаще рассматривают именно территорию Самарской области для развития своего бизнеса:

- Сегодня мы видим, что инвестпроекты запускаются иногда даже в большем объеме, чем это планировалось изначально. В ОЭЗ "Тольятти" резиденты могут пользоваться всеми необходимыми инженерными коммуникациями и в случае необходимости без существенных затруднений расширять действующие производства под развитие, - отметил министр.

Сегодня ОЭЗ "Тольятти" - одна из лучших инвестплощадок в России. Здесь зарегистрировано 23 резидента, которые создали более 1230 рабочих мест. Накопительным итогом инвестировано более 13,3 миллиарда рублей и уплачено 1,9 миллиарда налогов и таможенных пошлин. Особая экономическая зона привлекает инвесторов не только существенными налоговыми и таможенными льготами. Непосредственная близость к АВТОВАЗу создает уникальные возможности для локализации и развития автокомпонентных производств.

С августа 2019 года ОЭЗ работает в формате индустриального парка. Сейчас здесь строится промышленно-производственные комплексы площадью более 60 тысяч квадратных метров для сдачи в аренду или выкупа. Таким образом, инвестплощадка отвечает на запросы инвесторов, которые сегодня желают разместиться быстро на готовых площадях и не вкладываться в строительство. Добавим, что непосредственно с инвесторами в режиме "одного окна" в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций.

Бурное развитие ОЭЗ также обусловлено строительством железнодорожной ветки, проходящей непосредственно по ее территории. Соглашение между правительством региона и ОАО "РЖД" предусматривает сотрудничество сторон в части проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ "Тольятти" на условиях государственно-частного партнерства. Железнодорожную ветку построят к 2022 году. Подготовительные работы уже ведутся.

Кроме того, строительство участка трассы международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", проходящей в непосредственной близости от ОЭЗ, даст ее резидентам дополнительные уникальные логистические преимущества.