Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» осуществили мероприятия по созданию сетей для подключения нового корпуса Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю. С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики от трансформаторной подстанции № 2189 построили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти 700 метров.

Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной мощности в объеме 230 кВт. Новый корпус ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» объединит в одном здании порядка 13 филиалов, ранее расположенных в различных районах города Перми. Здесь будут созданы условия для безбарьерного, комфортного приема граждан.