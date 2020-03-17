О массовых нарушениях электроснабжения в Иркутской области

17 марта с 07-35 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 20 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО АО «ЕвроСибЭнерго» – ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОАО «ИЭСК»).

По состоянию на 11-30 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 13; ТП – 131.

Без электроснабжения остались бытовые потребители 24 населенных пунктов области (около 9 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 7,0 МВт.

Температура наружного воздуха 3ºС.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 7 бригад в составе 28 человек и 8 единиц специальной техники.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).