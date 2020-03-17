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17 марта 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в феврале 2020 года составило 8393,3 млн кВт•ч, что на 0,8 % больше, чем за тот же месяц годом ранее.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в феврале 2020 года составила 10028,7 млн кВт•ч, что соответствует уровню прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в феврале 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 4767,7 млн кВт•ч, что на 2,4 % больше, чем годом ранее.
Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в феврале 2020 года составила 1008,7 млн кВт•ч, что на 17,6 % больше, чем в феврале прошлого года.
Атомными электростанциями (АЭС) в феврале 2020 года выработано 3372,4 млн кВт•ч, что на 8,1 % меньше, чем годом ранее.
Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в феврале 2020 года выработали 878,3 млн кВт•ч, что на 4,4 % больше, чем в феврале прошлого года.
Данные за февраль 2020 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2019 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
586,4
|
4,5
|
656,0
|
1,8
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
603,2
|
0,8
|
401,1
|
1,1
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
471,9
|
23,1
|
696,8
|
3,6
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
1488,7
|
2,5
|
1100,6
|
0,3
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
887,8
|
0,3
|
792,6
|
1,9
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
5791,2
|
-5,3
|
4160,6
|
0,0
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
197,2
|
620,9
|
392,4
|
3,0
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
2,3
|
54,8
|
193,3
|
-0,2
Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первые два месяца 2020 года составило 17300,0 млн кВт•ч, что на 2,7 % меньше, чем за такой же период 2019 года.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за два месяца 2020 года составила 21235,9 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше, чем за такой же период 2019 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение двух месяцев 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 9751,5 млн кВт•ч, что на 5,7 % меньше, чем в январе – феврале 2019 года.
Выработка ГЭС за два месяца 2020 года составила 2128,7 млн кВт•ч, что на 20,7 % больше, чем за два месяца 2019 года.
АЭС за два месяца 2020 года выработано 7544,4 млн кВт•ч, что на 0,3 % меньше, чем за такой же период 2019 года.
Электростанции промышленных предприятий за два месяца 2020 года выработали 1808,4 млн кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем за январь – февраль 2019 года.
Данные за два месяца 2020 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2019 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
1212,0
|
2,2
|
1353,2
|
-1,9
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
1263,7
|
-3,2
|
824,8
|
-3,1
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
974,6
|
18,7
|
1436,9
|
0,4
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
3152,9
|
4,0
|
2310,0
|
-1,5
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
1836,6
|
-2,6
|
1635,3
|
-1,2
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
12436,4
|
-4,3
|
8533,1
|
-3,8
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
355,0
|
76,8
|
811,0
|
-1,0
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
4,6
|
-78,3
|
395,8
|
-6,4
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.
Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.
Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входит энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского РДУ – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.
Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.
Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 112 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,4 тыс. МВт, 1134 электрические подстанции 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2020).
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