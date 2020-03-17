По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в феврале 2020 года составило 8393,3 млн кВт•ч, что на 0,8 % больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в феврале 2020 года составила 10028,7 млн кВт•ч, что соответствует уровню прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в феврале 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 4767,7 млн кВт•ч, что на 2,4 % больше, чем годом ранее.

Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в феврале 2020 года составила 1008,7 млн кВт•ч, что на 17,6 % больше, чем в феврале прошлого года.

Атомными электростанциями (АЭС) в феврале 2020 года выработано 3372,4 млн кВт•ч, что на 8,1 % меньше, чем годом ранее.

Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в феврале 2020 года выработали 878,3 млн кВт•ч, что на 4,4 % больше, чем в феврале прошлого года.

Данные за февраль 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 586,4 4,5 656,0 1,8 Калининградская область (Балтийское РДУ) 603,2 0,8 401,1 1,1 Республика Карелия (Карельское РДУ) 471,9 23,1 696,8 3,6 Мурманская область (Кольское РДУ) 1488,7 2,5 1100,6 0,3 Республика Коми (Коми РДУ) 887,8 0,3 792,6 1,9 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 5791,2 -5,3 4160,6 0,0 Новгородская область (Новгородское РДУ) 197,2 620,9 392,4 3,0 Псковская область (Новгородское РДУ) 2,3 54,8 193,3 -0,2

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первые два месяца 2020 года составило 17300,0 млн кВт•ч, что на 2,7 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за два месяца 2020 года составила 21235,9 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение двух месяцев 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 9751,5 млн кВт•ч, что на 5,7 % меньше, чем в январе – феврале 2019 года.

Выработка ГЭС за два месяца 2020 года составила 2128,7 млн кВт•ч, что на 20,7 % больше, чем за два месяца 2019 года.

АЭС за два месяца 2020 года выработано 7544,4 млн кВт•ч, что на 0,3 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Электростанции промышленных предприятий за два месяца 2020 года выработали 1808,4 млн кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем за январь – февраль 2019 года.

Данные за два месяца 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 1212,0 2,2 1353,2 -1,9 Калининградская область (Балтийское РДУ) 1263,7 -3,2 824,8 -3,1 Республика Карелия (Карельское РДУ) 974,6 18,7 1436,9 0,4 Мурманская область (Кольское РДУ) 3152,9 4,0 2310,0 -1,5 Республика Коми (Коми РДУ) 1836,6 -2,6 1635,3 -1,2 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 12436,4 -4,3 8533,1 -3,8 Новгородская область (Новгородское РДУ) 355,0 76,8 811,0 -1,0 Псковская область (Новгородское РДУ) 4,6 -78,3 395,8 -6,4

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входит энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского РДУ – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 112 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,4 тыс. МВт, 1134 электрические подстанции 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2020).