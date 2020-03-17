Руководство «Россети Янтарь» приняло участие в заседании регионального штаба по безопасности электроснабжения под руководством заместителя председателя Правительства Калининградской области Александра Рольбинова.



В мероприятии также участвовали руководители других энергоснабжающих организаций, представители МЧС, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.



Один из центральных вопросов заседания – обеспечение надежности работы электросетевых объектов в паводковый и пожароопасный период.

Так, специалисты «Россети Янтарь» в рамках соответствующего приказа проводят дополнительные осмотры противопожарного состояния территорий электросетевых объектов и оборудования, тренировки с практической отработкой действий персонала по применению огнетушителей при тушении условных очагов пожара.

«Усилен контроль за состоянием линий электропередачи и подстанций, содержанием территорий энергообъектов и просек воздушных линий в пожаробезопасном состоянии. Под особым вниманием – гидротехнические сооружения, находящиеся на балансе компании. Ведется непрерывное наблюдение за уровнем воды в водохранилищах», - доложил врио первого заместителя генерального директора – главного инженера «Янтарьэнерго» (оказывает услуги под брендом «Россети Янтарь») Дмитрий Зубрицкий.

На заседании было отмечено, что все предприятия владеют необходимым резервом материалов, оборудованием и транспортом для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.



По вопросам, связанным с безопасностью объектов электроснабжения, потребители могут позвонить в контакт-центр «Россети Янтарь» по бесплатному круглосуточному номеру: 8 800 775 57 48. Также можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна».