Электроснабжение потребителей Ростова-на-Дону станет надежнее

пециалисты ростовского филиала компании «Россети Юг» приступили к ремонту подстанций Р-19 и Р-10, обеспечивающих электроснабжение потребителей донской столицы. Ремонтные работы пройдут без отключения потребителей.

Подстанция Р-19 обеспечивает электроэнергией западные районы города и Ростовскую областную клиническую больницу. Здесь пройдет плановый ремонт оборудования распределительных устройств. Аналогичный ремонт будет проведен и на подстанции Р-10, от которой запитаны потребители Северного жилого массива.

Станет надежнее и электроснабжение населенных пунктов Белокалитвенского, Аксайского и Каменского районов области, где энергетики уже выполнили ремонт 70 выключателей 8 силовых трансформаторов 110 кВ.

Всего с начала года специалисты ростовского филиала «Россети Юг» отремонтировали 8 км воздушных линий 0,4-10 кВ, 1 ТП 10/0,4 кВ, заменили 28 изоляторов и 10 трансформаторов.