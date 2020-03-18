Правительство Сахалинской области и «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, дивизион Госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о взаимодействии при разработке проектов в сфере модернизации коммунальных систем и развития цифровых сервисов и услуг в Сахалинской области.

Подписи под документом поставили председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик и генеральный директор АО «ОТЭК» Ксения Сухотина.

Сотрудничество направлено на повышение надежности и эффективности работы систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения Сахалинской области, на улучшение экологической обстановки и создание комфортной среды для жителей области. В области «умных технологий» стороны договорились о совместной разработке подходов к комплексной цифровизации муниципального управления и городской инфраструктуры.

«Мы заинтересованы в улучшении качества жизни сахалинцев, в стабилизации экологической обстановки, в том, чтобы, повысив надежность, снизить расходы на такие базовые для людей услуги, как тепло-, электро-, водоснабжение и водоотведение. Для развития региона также крайне важно создать на территории области благоприятный инвестиционный климат, обновить экономику острова за счет вложений крупных компаний. И то, и другое невозможно без использования современных решений, в том числе цифровых, без обновления устаревшей инфраструктуры, – отметил председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Поэтому нам пригодятся опыт и компетенции «ОТЭК» в сферах модернизации инфраструктуры ЖКХ и цифровизации городского хозяйства».

«Мы готовы поделиться накопленным опытом, предложить наши компетенции в сфере централизации систем ресурсоснабжения и цифровизации городской инфраструктуры, - заявила генеральный директор АО «ОТЭК» Ксения Сухотина. – Мы уже занимаемся модернизацией систем водоснабжения и водоотведения в городах Свердловской области и Удмуртской республики. Наши цифровые продукты из линейки «Умного города» применяются на уровне регионов в Нижегородской, Мурманской, Томской областях, Ставропольском крае. Будем рады, если эти наработки пригодятся на Сахалине».

Источник: Пресс-служба АО «ОТЭК»