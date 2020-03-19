Министерство промышленности Челябинской области сегодня выступило с неожиданным обращением к российским производителям — с просьбой о содействии в поставках сырья и комплектующих для производства масок.

«Одно из региональных предприятий, выпускающее медицинскую продукцию, может производить 30-35 тысяч трехслойных медицинских масок на резинках и завязках в сутки, однако ввиду отсутствия необходимого сырья в настоящее время производственные мощности задействованы не полностью», — говорится в сообщении минпрома.

По данным ведомства, на запрос уже откликнулось предприятие из Карачаево-Черкесии, готовое поставлять для южноуральского производителя масок пластиковую проволоку без металла для носового фиксатора, но этого недостаточно.

Ежемесячно производителю необходимо 600 килограммов эластичного шнура (2 мм); 500 килограммов пластиковой проволоки без металла для носового фиксатора; 1,5 тыс. килограммов нетканого материала «Спанбонд» и 2,5 тыс. килограммов нетканого материала СМС.

Потенциальных поставщиков просят обращаться в минпром Челябинской области.

Накануне на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса нового типа было заявлено, что в Челябинской области не хватает масок для розничной продажи. Наблюдается ажиотажный спрос, а поставщики либо отказываются от контрактов, либо отодвигают сроки поставок. Объем продаж масок вырос в 11 раз.

Еще ранее губернатор Алексей Текслер вышел с инициативой к правительству РФ организовать централизованное распределение масок в регионы.