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Контракты

Челябинский минпром ищет 500 кг проволоки и 600 кг шнура для производства масок

Челябинский минпром ищет 500 кг проволоки и 600 кг шнура для производства масок

19 марта 2020, 18:00
Рубрика: Контракты
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19

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Министерство промышленности Челябинской области сегодня выступило с неожиданным обращением к российским производителям — с просьбой о содействии в поставках сырья и комплектующих для производства масок.

«Одно из региональных предприятий, выпускающее медицинскую продукцию, может производить  30-35 тысяч трехслойных медицинских масок на резинках и завязках в сутки, однако ввиду отсутствия необходимого сырья в настоящее время производственные мощности задействованы не полностью», — говорится в сообщении минпрома.

По данным ведомства, на запрос уже откликнулось предприятие  из Карачаево-Черкесии, готовое поставлять для южноуральского производителя масок пластиковую проволоку без металла для носового фиксатора, но этого недостаточно. 

Ежемесячно производителю необходимо 600 килограммов эластичного шнура (2 мм); 500 килограммов пластиковой проволоки без металла для носового фиксатора; 1,5 тыс. килограммов нетканого материала «Спанбонд» и 2,5 тыс. килограммов нетканого материала СМС.

Потенциальных поставщиков просят обращаться в минпром Челябинской области. 

Накануне на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса нового типа было заявлено, что в Челябинской области не хватает масок для розничной продажи. Наблюдается ажиотажный спрос, а поставщики либо отказываются от контрактов, либо отодвигают сроки поставок. Объем продаж масок вырос в 11 раз.

Еще ранее губернатор Алексей Текслер вышел с инициативой к правительству РФ организовать централизованное распределение масок в регионы. 

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