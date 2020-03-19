О массовых нарушениях электроснабжения в Приморском крае

19 марта с 11-39 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, снег с дождем, образование наледи на проводах) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО «ДЭК» – АО «ДРСК», входит в состав группы «РусГидро»).

Максимально было отключено: ВЛ – 110 кВ – 10; ВЛ – 35 кВ – 8; ТП 6-10 кВ – 196.

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 9 населенных пунктах Надеждинского и Хасанского районов (около 39 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 40,6 МВт.

По состоянию на 15-00 отключено: ВЛ – 110 кВ – 8; ВЛ 35 кВ – 8; ТП 6-10 кВ – 196.

Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 9 населенных пунктах (около 37 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 33,4 МВт.

Температура наружного воздуха 1ºС.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).