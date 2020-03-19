Правительство России ввело дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий, сообщает корреспондент РБК.

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра МСП, в том числе на налоговые и таможенные.



Глава правительства также заявил о намерении властей предоставить отсрочку по налоговым платежам для отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса. Кроме того, туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».



Помимо этого Мишустин заверил, что правительство и Банк России будут принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

«Мы создали финансовый резерв в размере 300 млрд руб., а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации», — добавил он.

Накануне глава правительства поручил Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для туристических и авиакомпаний, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, В частности, Минфин откажется от начисления пени в связи с задолженностью, которая возникнет по причине этой отсрочки.



Кроме того, Мишустин поручил Минэкономразвития разработать до 1 апреля проект федерального закона, предусматривающий возможность введения запрета на подачу заявлений о банкротстве, а также ускорить внесение в правительство проекта, вводящего процедуру реструктуризации долгов компаний.



Глава Минфина Антон Силуанов 18 марта сообщил, что ситуация в экономике России на фоне эпидемии коронавируса развивается не лучшим образом. Распространение новой инфекции стало для нее даже более серьезным фактором риска, чем падение мировых цен на нефть. Из-за эпидемии, по словам Силуанова, «сокращаются, сжимаются целые сектора экономики».

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС