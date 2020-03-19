Правительство России утвердило разработанный Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики порядок отбора инвестиционных проектов, которые планируется реализовывать на территории Арктической зоны страны, для оказания им господдержки на создание необходимой инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Благодаря разработанному Минвостокразвития инструменту господдержки предприниматели, чьи инвестпроекты прошли установленный правилами отбор, смогут претендовать на субсидию в размере до 20% от заявленных частных инвестиций на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации этих проектов.

«В ближайшее время Минвостокразвития планирует объявить старт отбора проектов в Арктике на инфраструктурную поддержку. Это один из первых вступающих в действие из разработанных министерством именно для Арктической зоны России инструмент. Он направлен на содействие реализации инвестпроектов, вносящих наибольший вклад в развитие российской Арктики», – сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Соответственно ориентированность на социально-экономическое развитие и создание рабочих мест, отметил глава Минвостокразвития, относятся к основным критериям отбора инвестпроектов. Кроме того, учитываются общий объем инвестиций в проект, который должен составлять не менее 300 миллионов рублей, и потребность в создании или модернизации объектов внешней инфраструктуры. Обязательными требованиями к инвестору также станут наличие опыта реализации инвестпроектов, регистрация компании на территории Арктической зоны России, отсутствие долгов, состояния банкротства или реорганизации.

Полномочия по рассмотрению и согласованию перечня отобранных инвестиционных проектов возложены на президиум Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

«Применение такого механизма – ответ на один из ключевых вызовов для экономической деятельности в Арктике, речь о низкой обеспеченности инфраструктурой. Аналогичный механизм подтвердил свою эффективность на Дальнем Востоке. Инвесторы, проекты которых из-за инфраструктурных ограничений не могли быть реализованы, получили средства на строительство дорог, электрических подстанций, линий электропередачи или других объектов. Благодаря инфраструктурной субсидии проекты запущены, созданы рабочие места», – уточнил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

В подтверждение своих слов он привел в качестве примера Наталкинское золоторудное месторождение в Магаданской области, известное еще с середины прошлого века, но не разрабатывавшееся в том числе из-за отсутствия инфраструктуры. Теперь там построен горно-обогатительный комбинат компании «Полюс», на инфраструктурную субсидию для которого сооружены энергообъекты. Кроме того, ряд инфраструктурных объектов возведены на госсредства для угледобывающей компании «Колмар» в Якутии. Там реализация проекта способствовала развитию целого города – Нерюнгри, у которого не было другого потенциала. Также благодаря инфраструктурной субсидии профинансировано строительство железной дороги для терминала по перевалке угля в порту Ванино Хабаровского края. В этом случае поддержка одного проекта дала импульс для развития портовой инфраструктуры в целом и стимулировала запуск других проектов.