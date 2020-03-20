COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 18, 19, 20 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

АГК строит новый горизонт для добычи меди на руднике "Чебачье"

АГК строит новый горизонт для добычи меди на руднике Чебачье

20 марта 2020, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: МЕДЬ, РМК
Отрасль: Металлургия Горнодобывающая промышленность 

Обсудить на форуме

276 просмотров

Александринская горно-рудная компания (АГК, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») начала подготовку к отработке самого нижнего, пятого по счету «добычного» горизонта на руднике «Чебачье».

Пятый горизонт расположен на глубине 420 метров. Утвержденные балансовые запасы горизонта составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на горизонте планируется в 2022 году.

К настоящему моменту уже выполнены проходка наклонного съезда и бурение разведочных скважин для уточнения рудного контура месторождения. Идет строительство подземных сооружений для вспомогательных служб и оборудования.

Строительство пятого горизонта потребовалось для отработки месторождения до глубины утвержденных балансовых запасов. Месторождение «Чебачье» представлено двумя рудными телами, залегающими на глубине от 250 до 460 метров. Сегодня добыча ведется на трех горизонтах и на двух подэтажах, расположенных на уровне 300, 335, 365 и 400 метров.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Русская медная компания

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Электрообогрев подворья Валаамского монастыря
Электротехническое оборудование дорожает из-за ослабления рубля
Legrand обновляет линейку измерительных приборов
Карантин, ни шагу из дома!
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно