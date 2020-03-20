АГК строит новый горизонт для добычи меди на руднике "Чебачье"

Александринская горно-рудная компания (АГК, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») начала подготовку к отработке самого нижнего, пятого по счету «добычного» горизонта на руднике «Чебачье».

Пятый горизонт расположен на глубине 420 метров. Утвержденные балансовые запасы горизонта составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на горизонте планируется в 2022 году.

К настоящему моменту уже выполнены проходка наклонного съезда и бурение разведочных скважин для уточнения рудного контура месторождения. Идет строительство подземных сооружений для вспомогательных служб и оборудования.

Строительство пятого горизонта потребовалось для отработки месторождения до глубины утвержденных балансовых запасов. Месторождение «Чебачье» представлено двумя рудными телами, залегающими на глубине от 250 до 460 метров. Сегодня добыча ведется на трех горизонтах и на двух подэтажах, расположенных на уровне 300, 335, 365 и 400 метров.