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Модернизация

АО "Мособлэнерго" в 2020 году отремонтирует более 216 км электросетей Подмосковья

АО Мособлэнерго в 2020 году отремонтирует более 216 км электросетей Подмосковья

20 марта 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует произвести ремонт более 216 километров линий электропередачи, 242 строительных частей зданий трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также выполнить работы по замене электрооборудования на 92 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, расположенных на территории Московской области.

В этом году «Мособлэнерго» продолжит работы по расчистке охранных зон воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Объем запланированных работ – 205 га.

Особое внимание компания традиционно уделяет объектам, снабжающим электроэнергией социально-значимые учреждения региона – такие сети имеют приоритет для включения в ремонтную программу АО «Мособлэнерго», в ходе реализации которой ежегодно проводится замена опор линий электропередачи, а также вместо неизолированного провода производится монтаж самонесущего изолированного провода.

В связи с благоприятными погодными условиями ремонтные работы ведутся с января 2020 года. Основной объем запланирован на предстоящий весенне-летний период.
 

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