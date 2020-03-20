АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует произвести ремонт более 216 километров линий электропередачи, 242 строительных частей зданий трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также выполнить работы по замене электрооборудования на 92 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, расположенных на территории Московской области.



В этом году «Мособлэнерго» продолжит работы по расчистке охранных зон воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Объем запланированных работ – 205 га.



Особое внимание компания традиционно уделяет объектам, снабжающим электроэнергией социально-значимые учреждения региона – такие сети имеют приоритет для включения в ремонтную программу АО «Мособлэнерго», в ходе реализации которой ежегодно проводится замена опор линий электропередачи, а также вместо неизолированного провода производится монтаж самонесущего изолированного провода.



В связи с благоприятными погодными условиями ремонтные работы ведутся с января 2020 года. Основной объем запланирован на предстоящий весенне-летний период.

