COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 18, 19, 20 марта, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

Белоярская АЭС: энергоблок №3 с реактором БН-600 возобновил работу после завершения планового ремонта

Энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС возобновил работу после завершения плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, и 20 марта 2020 года выведен на номинальный уровень мощности. 

Как сообщалось ранее, для проведения этих мероприятий энергоблок был отключен от сети со 2 марта 2020 года.

«Плановый ремонт энергоблока завершён точно в срок. В ходе работ была выполнена 78-я перегрузка активной зоны, произведена чистка теплообменного оборудования реакторного и турбинного отделения, текущий ремонт генераторов и электротехнического оборудования, модернизация системы возбуждения генератора №4, выполнены подготовительные работы к среднему ремонту блока, который запланирован на август 2020 года. Во время ремонта, так же как и при эксплуатации  энергоблоков, безусловный приоритет отдаётся безопасности. Чёткая организация работ, оперативное взаимодействие и профессионализм персонала способствуют повышению уровня безопасности и своевременному выполнению планов», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

В настоящее время энергоблоки №3 и №4 Белоярской АЭС работают в соответствии с диспетчерским графиком. Суммарная установленная мощность энергоблоков составляет 1485 МВт. Электроэнергии, вырабатываемой Белоярской АЭС, достаточно, чтобы полностью обеспечивать электроэнергией столицу Урала Екатеринбург.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "Концерн Росэнергоатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Трассы 29 магистральных линий электропередачи в Краснодарском крае расчистят от древесно-кустарниковой растительности
Тверьэнерго готово к прохождению паводкового периода
Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС сделают маневренным
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно