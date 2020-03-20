Энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС возобновил работу после завершения плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, и 20 марта 2020 года выведен на номинальный уровень мощности.

Как сообщалось ранее, для проведения этих мероприятий энергоблок был отключен от сети со 2 марта 2020 года.

«Плановый ремонт энергоблока завершён точно в срок. В ходе работ была выполнена 78-я перегрузка активной зоны, произведена чистка теплообменного оборудования реакторного и турбинного отделения, текущий ремонт генераторов и электротехнического оборудования, модернизация системы возбуждения генератора №4, выполнены подготовительные работы к среднему ремонту блока, который запланирован на август 2020 года. Во время ремонта, так же как и при эксплуатации энергоблоков, безусловный приоритет отдаётся безопасности. Чёткая организация работ, оперативное взаимодействие и профессионализм персонала способствуют повышению уровня безопасности и своевременному выполнению планов», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

В настоящее время энергоблоки №3 и №4 Белоярской АЭС работают в соответствии с диспетчерским графиком. Суммарная установленная мощность энергоблоков составляет 1485 МВт. Электроэнергии, вырабатываемой Белоярской АЭС, достаточно, чтобы полностью обеспечивать электроэнергией столицу Урала Екатеринбург.