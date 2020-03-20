На энергоблоке №6 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС (НВАЭС) стартует проект по проверке эффективности эксплуатации энергоблока в режиме маневрирования мощностью или т.н. слежения за нагрузкой. Это позволит атомной станции еще эффективнее использовать свой ресурс, подстраиваясь под нужды электросети и участвуя в регулировании нагрузки единой энергосистемы страны.

Соответствующее положительное экспертное заключение выдал Ростехнадзор после тщательного изучения подготовленных НВАЭС документов, которые обосновывают безопасность использования такого режима на энергоблоке №6.

Опытная эксплуатация энергоблока №6 НВАЭС в режиме маневренности начнётся сразу после завершения оформления соответствующих изменений в условиях действия лицензии на его эксплуатацию. Сейчас энергоблок №6 НВ АЭС готовят к работе в режиме суточного регулирования мощности, который предусматривает несколько различных изменений мощности энергоблока в течение суток в зависимости от требований энергосети.

«В ходе опытной эксплуатации будет исследовано изменение мощности в диапазонах 96-71-96% и 96-46-96% от номинальной мощности, проверена работа всех задействованных систем и оборудования, отработаны алгоритмы управления и работы персонала, апробированы решения по минимизации скачков тепловой нагрузки топлива и оптимизации ведения водно-химического режима», - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации 4-ой очереди Нововоронежской АЭС Игорь Гусев.

По итогам проведенной работы и рассмотрения отчетных документов в Ростехнадзоре, будет принято решение о возможности эксплуатации энергоблока №6 Нововоронежской АЭС в суточном графике несения нагрузки с учетом апробированных в ходе опытной эксплуатации решений.

Полученные экспериментальные данные также будут использованы для последующего внедрения маневренных режимов в проекты энергоблоков ВВЭР-ТОИ - сооружаемых энергоблоков Курской АЭС-2 и проектируемых энергоблоков АЭС «Пакш II» (Венгрия), что должно повысить конкурентоспособность новых проектов, сооружаемых по дизайну Госкорпорации «Росатом».